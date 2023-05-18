Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев 18 мая посетил с рабочим визитом Челябинск, где провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Участники рабочей группы обсудили вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники», - отметил Дмитрий Медведев.