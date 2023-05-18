18.05.2023
Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
18.05.2023
Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома
Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
12.12.2022
«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»
25.03.2022
Дмитрий Медведев заявил об отсутствии ограничений для введения смертной казни: всё будет зависеть от ситуации
21.02.2022
Совбез России поддержал признание независимости ДНР и ЛНР: окончательное решение будет принято сегодня
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023