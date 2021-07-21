На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов

На пешеходной зоне улицы Кирова в Челябинске сегодня, 21 июля, состоялось открытие стелы с обратным отсчетом времени до предстоящих выборов депутатов Государственной Думы.

«В начале недели в Челябинской области стартовала информационно-разъяснительная деятельность по выборам депутатов Госдумы. Появилось 250 баннеров на рекламных щитах с информацией о дате голосования и с логотипом кампании. Сегодня открылась стела с обратным отсчетом до выборов, а уже в ближайшее время в лифтах Челябинска и Магнитогорска появится более пяти тысяч информационных плакатов. Помимо этого, будут использоваться и другие неконтактные способы информирования», – рассказал председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

Сергей Обертас добавил, что все инсайды о выборах, в первую очередь, появляются в telegram-канале избирательной комиссии.

На открытии стелы члены Молодежной избирательной комиссии Челябинской области предлагали горожанам написать на бумажных птичках, символизирующих МИК, свое мнение о выборах. У южноуральцев возникли следующие ассоциации: стабильность, возможности, бессонные ночи.

Стела с обратным отсчетом до выборов Мария Белова Поделиться

«Мы активные представители молодежи и хотим, чтобы на выборы ходили не только люди старшего поколения, но и наши сверстники. Конечно, можно сидеть дома и говорить, что ничего не изменится, но мы так не хотим. Нам важно доказать, что от каждого зависит будущее нашей родной страны», – отметил зампредседателя Молодежной избирательной комиссии Челябинской области Ярослав Нифонтов.

«Открытие арт-объекта с обратным отсчетом до Единого дня голосования – это достаточно символичное, но в то же время значимое событие. Эта инсталляция целых два месяца будет напоминать челябинцам о предстоящем голосовании, о важности участия в политической жизни своего региона и своей страны. Отдельно отмечу молодых активистов, участвующих в организации этого события. Они яркий признак того, что смена нынешним политикам готовится, и выглядит она достойно», – подчеркнул заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области Всеволод Ганин.