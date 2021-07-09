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Челябинск
Политика
09.07.2021 11:22

Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового начальника городского управления транспорта. Им стал Андрей Якимов, который с 2019 по настоящее время работал генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой».

О назначении сегодня, девятого июля, в своем телеграм-канале сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Андрей Владимирович в 1996 году окончил ЧГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004-м году – получил диплом ЧелГУ по специальности «Юриспруденция».

С 2001-го по 2019 год работал Андрей Якимов работал в структурах РЖД. Прошёл путь от мастера в вагонном депо до должности в Уральской дирекции инфраструктуры ЮУЖД.

Заместителем Андрея Якимова назначен Никита Тюрин.

Напомним, ранее управление транспорта Челябинска возглавлял Максим Кичеев, назначенный на эту должность экс-главой южноуральской столицы Евгением Тефтелевым, впоследствии осужденным за взяточничество.

Кичеев возглавлял управление с 30-го июля 2018-го года (на руководящую должность он перешел с должности главного специалиста управления транспорта). Спустя три года, 30-го июня 2021-го, Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

До работы в управлении транспорта возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому федеральному округу, работал в региональном полицейском главке. По образованию – юрист.

Автор: Евгения Александрова
Наталья Котова
Челябинск
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