Новое назначение в минэкологии Челябинской области

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен 38-летний Сергей Лавров, до настоящего времени занимающий пост начальника Главного управления лесами региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 16 ноября 2021 года.

Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Как сообщает пресс-служба минэкологии, Сергей Лавров сменил на посту первого замминистра Яну Куприкову. Она покинула пост по собственному желанию 19 июня 2021 года.

Лавров будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, организации обращения с отходами и контролировать отдел аналитики.

Напомним, третьего ноября 2021 года покинул пост заместителя министра Виталий Безруков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сергей Лавров родился 24 мая 1983 года в года Нязепетровске Челябинской области.

В 2005 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет» г. Екатеринбург по специальности «Лесное хозяйство».

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».

С июля 2018 года по ноябрь 2021 года- начальник Главного управления лесами Челябинской области.