Подкупа избирателей в Челябинске не было

Сегодня, 17 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке дело по административному иску кандидата в депутаты Совета депутатов Калининского района города Челябинска по Калининскому одномандатному избирательному округу № 21 Вадима Куйбагишева к кандидату в депутаты Дмитрию Иванову, к Территориальной избирательной комиссии Калининского района Челябинска об отмене регистрации в качестве кандидата Дмитрия Иванова, оставил без изменения решение Калининского районного суда от 10 сентября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, данным решением в удовлетворении, заявленных административным истцом требований, отказано.

Суд установил, что отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие изложенные в иске требования, в действиях кандидата в депутаты Совета депутатов Калининского района города Челябинска по одномандатному избирательному округу № 21 Иванова не усматривается подкуп избирателей.