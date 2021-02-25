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Пресс-секретаря Текслера повысили до куратора СМИ

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

Сергей Зюсь заменит на этом посту Анну Булатову, которая переходит на должность заместителя руководителя исполкома региональной организации партии «Единая Россия».

«В новой должности у меня сохраняется функционал пресс-секретаря губернатора, плюс добавляется функционал по координации информационной политики правительства региона. Для коллег из СМИ, вы это знаете, открыт для общения в любое время. Это остаётся неизменным», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Сергей Зюсь.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 27 мая 2019 года у Алексея Текслера появился новый пресс-секретарь Алексей Зюсь. До этого он трудился начальником информационно-аналитического отдела в Собрании депутатов Озерска.