Скотт Риттер: Это операция, которая разоружит Украину

Скотт Риттер - бывший эксперт ООН по вооружениям (1991-1998 годы), военный разведчик, писатель, критик военных действий США и НАТО на Ближнем Востоке. Он высказывает свое мнение по действиям России в Украине в беседе на Russian Accent, дает высочайшую оценку российской армии и предлагает Западу внимательнее слушать российского лидера.

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