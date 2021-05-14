Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области

В Центре развития цифровых технологий, подведомственному министерству информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, произошла смена руководства.

Соответствующие приказы подписал глава Минцифры региона Игорь Фетисов.

Генеральным директором Центра развития цифровых технологий назначен 29-летний Евгений Рублев, ранее занимающий в учреждении пост руководителя проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний.

«Перед Центром стоит ряд важнейших задач по развитию ИТ-отрасли Челябинской области: от подготовки кадров для цифровой экономики до поддержки стартапов и действующих региональных ИТ-компаний, - рассказал Игорь Фетисов.

В министерстве ожидают, что «под руководством Евгения Рублева будет расширено сотрудничество с федеральным и региональным ИТ-сообществом, состоится запуск новых цифровых проектов, делающих жизнь людей комфортнее».

«Назначение на должность директора Центра развития цифровых технологий – это одновременно большая честь, высокая ответственность и вызов моим компетенциям. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие», - прокомментировал Евгений Рублев.

Руководивший Центром развития цифровых технологий Дмитрий Козленков уволился по собственному желанию и возглавил Челябинский ИТ-парк, являющийся региональным оператором Фонда «Сколково».

Министр поблагодарил Дмитрия Козленкова за вклад в развитие цифровых технологий региона и пожелал ему успехов на новой работе. «С Дмитрием Козленковым и сотрудниками ИТ-парка мы продолжим сотрудничество в рамках проведения совместных мероприятий, акселерационных программ, грантовой поддержки ИТ-компаний», - отметил Фетисов.

Справка

Рублев Евгений Леонидович родился 29 января 1992 года в Челябинске. В 2014 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Организация и технология защиты информации». В 2018 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Магистр».

С 2012 по 2015 годы работал в ООО «Межрегиональный консалтинговый центр «АСТА-информ» (компания является лицензиатом ФСТЭК и ФСБ) и Учебном центре «АСТА-информ», занимая должности специалиста отдела защиты информации, заместителя начальника отдела защиты информации и преподавателя.

С сентября 2015 года по июль 2020 года трудился начальником отдела информационных ресурсов Управления информационных технологий администрации города Челябинска.

C июля 2020 года по 11 мая 2021 года руководил проектами в АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».