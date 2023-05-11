Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений

На 35-м пленарном заседании Законодательного Собрания Челябинской области серьезное обсуждение вызвал проект Закона «Об исполнении областного бюджета за 2022 год" (первое чтение). И это понятно, по мнению депутатов-справедливороссов, правительство области оказалось в сложной ситуации, требующей точных, выверенных решений.

Фракция «СРЗП» провела глубокий анализ показателей исполнения бюджета. Руководитель фракции Василий Швецов еще до пленарного заседания на рабочей группе обратил внимание коллег на диспропорцию доходной и расходной части бюджета. Не исполнена расходная часть бюджета по таким направлениям как социальная политика, молодежная политика, социальное обеспечение граждан, коммунальное хозяйство и некоторых других. При этом справедливороссы обнаружили в подразделе «Транспорт» буквально рекордный прирост расходов на 75,3 процента.

Министр финансов Андрей Пшеницын ответил на это, что по факту многие программы исполнены с учетом того, что в конкретные программы изначально заложены резервы, которые могут при необходимости перераспределяться. Но тогда возникает не менее важный вопрос, который задал на пленарном заседании председатель фракции СРЗП Василий Швецов:

«Какова в этом случае степень прозрачности принимаемого законодательным органом бюджета, если огромные деньги перераспределяются практически без участия депутатов? Эта ситуация показывает, что необходимо совершенствовать методику принятия бюджета, обеспечения его прозрачности. Возможно, стоит создать резервный фонд либо обозначать, какой объем расходов по конкретным направлениям является защищенным», – подчеркнул депутат.

Кроме того, Василий Швецов обратил особое внимание на причины отставания по исполнению бюджета в сфере коммунального хозяйства. Министр строительства и инфраструктуры объяснил это экономией при проведении торгов.

«Подобная аргументация как минимум вызывает сомнение, – отметил Василий Георгиевич. – Ситуация так называемой "экономии" возникает при завышении расходов еще на стадии подготовки проектно-сметной документации. И тогда выигрывает тот, кто предложит наибольший дисконт. Надеюсь, что такая практика не применяется. Но тогда возникают серьезные вопросы к качеству подготовки проектно-сметной документации, ее экспертизы. А ошибки в планировании конкретных объектов могут сказаться на развитии отрасли в целом. Поэтому требуется серьезный анализ развития коммунальной сферы. Это должно стать темой отдельного более тщательного рассмотрения».

Поддерживая в целом проект закона, фракция "СРЗП" отметила необходимость обратить пристальное внимание на указанные недостатки.

Стало уже традицией принятие на пленарных заседаниях ЗСО пакета законопроектов, которые совершенствуют систему помощи и льгот для семей военнослужащих, участников СВО. На сей раз существенно расширены категории детей, получающих в образовательных организациях бесплатное горячее питание, а также семей, получающих компенсации по оплате за дошкольные учреждения.

Мария Белова