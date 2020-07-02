В Челябинской области 70 процентов избирателей проголосовали за поправки

В Челябинской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали 70 процентов избирателей.

Явка на Южном Урале оказалась выше, чем в целом по стране. Серьезных нарушений на избирательных участках выявлено не было.

Как сообщили агентству в избирательной комиссии Челябинской области, по последним данным, «за» высказались 70,05 процента избирателей, 29,02 процента сказали поправкам «нет».

Самая большая явка была зафиксирована в Увельском, Троицком, Агаповском и Уйском районах. В Челябинске самые активные избиратели живут в Советском и Металлургическом районах.

Голосование по поправкам в основной закон страны проходило под пристальным вниманием общественных наблюдателей. Сотрудники полиции Челябинской области обеспечивали охрану общественного порядка. На всех избирательных участках соблюдались меры санитарной безопасности. Избирателям на входе измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, а также дарили одноразовые ручки.