В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум по вхождению в РФ

Сегодня, 23 сентября, с восьми часов утра на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области и на освобожденной части Запорожской области началось голосование по вопросу вхождения в состав РФ в качестве субъектов, сообщает ТАСС.

Голосование продлится по 27 сентября включительно, при этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосование организовано не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Сегодня же участки для голосования беженцев открылись в ряде городов России, в том числе и в Челябинске, где можно будет проголосовать в ближайший вторник, 27 сентября.

Как сообщает ТАСС, по данным ЦИК Херсона, в голосовании предположительно примет участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР - по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по телеграм-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?" При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.