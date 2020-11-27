Согласны не все

В Челябинской области одобрили поправки о голосовании в несколько дней

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания приняли поправки, согласно которым голосование теперь будет проходить в несколько дней, но не больше трех. Так в регионе законы о выборах и референдумах привели в соответствие федеральному законодательству.

Также голосовать теперь можно будет и вне помещения. Переоборудованы могут быть участки на придомовых территориях и местах общего пользования. Такие места будут рассматриваться комиссией отдельно.

Кроме того, голосовать смогут те группы избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Обсуждение этих поправок в Законодательном собрании Челябинской области прошло в достаточно острой форме. Свое несогласие с такой формой голосования выразили депутаты партий «КПРФ» и «Справедливая Россия».

Так, поднимались вопросы о том, что формат трехдневного голосования создает максимально благоприятные условия для массовых нарушений на участках. Также, как показывает практика, голосование в несколько дней не увеличивает явку избирателей, а даже наоборот: из-за фальсификаций избиратель теряет доверие к институту выборов и не приходит на голосование. По словам главы фракции «Справедливой России» Василия Швецова, еще в 2015 году в области голосовало 1,2 млн избирателей, а в 2020 — 879 тысяч.

«Для чего такое голосование узаконивается в обычной практике, мы теперь тоже понимаем. Потому что без качественной организации такого голосования можно делать что угодно: делать обход избирателей без реестра голосования вне помещения, вбрасывать бюллетени за тех, кто не пришел на участки, вскрывать ночью сейф-пакеты, заменять бюллетени. И это не имеет отношения к реальному волеизъявлению людей», - добавил Василий Швецов.

Также Ольга Мухометьярова напомнила о грубых нарушениях, которые были зафиксированы в этом году на выборах в Златоусте. Там был организован несанкционированный участок, а также были разночтения в количестве избирателей, учавствовавших в надомном голосовании. Депутат подняла вопрос о том, как же планируется обеспечить реализацию прав граждан на наблюдение на выборах, если большинство из них работают и учатся в будние дни.

Председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас ответил, что граждане, которые заняты в будние дни, смогут наблюдать за голосованием в выходные дни. Также председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш заявил о своей уверенности в том, что партии, участвующие в выборах, обеспечат достаточное количество наблюдателей.

При этом Сергей Обертас добавил, что дополнительных бюджетных средств на такой формат голосования выделяться не будет.

С этим поспорил Василий Швецов, он попросил обратить внимание на исполнение бюджета областной избирательной комиссии. По его словам, в этом году траты облизбиркома увеличились на 132%.

По итогам голосования большинством голосов поправки все-таки были приняты.