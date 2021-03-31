В Челябинской области пройдет форум глав регионов стран-участниц ШОС

Летом 2021 года в Челябинской области состоится форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Соответствующее решение принято на расширенном заседании Комитета СФ по обороне и безопасности в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации. В заседании приняли участи представители правительства и Заксобрания области.

«Комитет по международным делам СФ рекомендовал правительству Челябинской области сформировать предложения о проведении форума глав регионов стран-участниц ШОС», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экономического развития области.

Точная дата проведения форума пока не определена, поскольку она зависит от графиков других международных мероприятий. Ориентировочно, масштабное международное мероприятие состоится в Челябинской области в июне 2020 года.

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук напомнил, Челябинская область выступила с инициативой создания площадки для развития межрегионального сотрудничества шесть лет назад - в 2015 году. В 2018 и 2019 годах состоялись две ознакомительные встречи. В 2018 году в столицу Южного Урала приезжали представители 20 регионов стран ШОС, в 2019 году прошли сотни международных мероприятий. В 2020 году – в рамках председательства России в ШОС – состоялось первое официальное заседание Форума в онлайн-формате.

Егор Ковальчук уточнил, для дальнейшего развития предложено создание Национальной части РФ в Форуме. Изначально будет установлена квота – по три -пять губернаторов регионов от каждой страны, в дальнейшем возможно расширение числа участников. «Они представят на Форуме интересы Российской Федерации и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества, – сообщил Егор Ковальчук. - Планируется, что секретариат национальной части будет расположен в Челябинске, а его функции будут обеспечены правительством Челябинской области».

Участники заседания комитета назвали идею создания Национальной части Форума крайне востребованной и интересной. Это позволит вовлечь в работу Форума все заинтересованные субъекты поэтапно, пошагово.

По словам Егора Ковальчука, форум глав регионов государств-членов ШОС уникален тем, что позволяет сосредоточиться на взаимодействии региональных структур, в первую очередь бизнеса. «Мы считаем, что такой формат позволит наладить прямые и понятные контакты, развить торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС», - подчеркнул вице-губернатор.

Егор Ковальчук обратился к сенаторам с просьбой оказать содействие в информировании регионов, которые они представляют, о работе Форума и пригласил регионы к работе в рамках его Национальной части.

По результатам обсуждений комитет принял решение рекомендовать правительству Челябинской области сформировать предложения о проведении Форума и продолжить работу в этом направлении.

В минэкономразвития области отметили, Челябинская область рассматривает Форум как эффективный инструмент дальнейшего развития внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности.

На сегодня Южный Урал занимает 18 место среди субъектов России по объемам экспорта и входит в тройку лидеров по экспорту в Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Египет, уступая только Москве и Московской области.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, и вынужденную корректировку запланированных очных встреч и переговоров, в 2020 году мы продолжали активную работу. В результате мы не допустили существенного снижения экспорта: его объем снизился всего на 3% к уровню 2019 года», - подчеркнул Егор Ковальчук. За первый месяц 2021 года экспорт из региона вырос на 13,6% к январю 2020 года.