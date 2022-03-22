В структурном подразделении администрации Челябинска новый руководитель

Архитектурно-планировочный центр Челябинска будет возглавлять Андрей Кузнецов. Новый директор муниципального предприятия вступит в должность с 23-го марта.

О назначении Андрея Сергеевича Кузнецова на эту должность сегодня, 21-го марта, сообщили в городской администрации.

Новый руководитель структурного подразделения мэрии является выпускником Южно-Уральского государственного университета по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».

Андрей Кузнецов работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, являлся заместителем начальника производственного отдела управления капитального строительства Челябинска, возглавлял технический отдел челябинского УКСа.

С 2018-го года и по настоящее время занимал должность заместителя директора МКУ «Челябстройзаказчик».

В должности директора МУП «АПЦ» он Андрей Кузнецов сменил Алексея Боханцева.