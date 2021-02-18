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В Златоусте состоялся политический форум с главами городов и спикерами местных парламентов

В Златоусте сегодня, 18-го февраля, состоялось знаковое политическое событие - форум глав исполнительных и представительных органов муниципальных образований региона.

Совещание провел первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. Также на политический форум в Златоуст из столицы Южного Урала прибыл председатель комиссии по местному самоуправлению регионального Заксобрания Анатолий Брагин.

Златоуст на форуме представляли глава города Максим Пекарский и депутат городского Собрания Алексей Карюков. Участие в заседании приняли также главы и председатели Собраний депутатов городов Аши, Сатки, Катав-Ивановска, Миасского городского округа, Трехгорного, Усть-Катава, Кусинского района.

Как сообщает пресс-служба мэрии Златоуста, первым делом участники форума обсудили выполнение рекомендаций, данных по итогам совещания, с председателями местных парламентов. В частности, вопросы взаимодействия с депутатами, представляющими территории в Законодательном собрании, и выполнения значимых проектов.

Одним из таких является патриотический проект «Огонь Победы». При содействии региональной газовой компании и «НОВАТЭК-Челябинск» муниципалитеты получают поддержку в оборудовании и ремонте мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Его реализации уделяется особое внимание. Глава Златоуста доложил о состоянии мемориального комплекса на территории округа.

«В прошлом году провели реконструкцию Мемориала Славы. Отремонтированы стелы, фигуры воинов, ступени, ведущие к объекту. Следующим этапом планируем привести в порядок прилегающую территорию. Кроме того, ведем работу, направленную на то, чтобы «Вечный огонь» появился и у памятника Героям фронта и тыла. Златоуст внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне - нельзя забывать о подвиге тех, кто самоотверженно трудился в тылу», – подчеркнул Максим Пекарский.

Также в повестку совещания вошли вопросы о декларационной компании, организации работы депутатских объединений в представительных органах муниципалитетов, реализации государственно-частного партнерства.

В неформальной части встречи гостям презентовали новые ижевские трамвайные вагоны, которые Златоуст получил в прошлом году благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

После демонстрационной поездки на трамвае первые лица муниципальных образования Челябинской области посетили ассортиментный кабинет Златоустовской оружейной фабрики и производство – экскурсию для гостей лично провел ее владелец, почетный гражданин Златоуста Валерий Томея.