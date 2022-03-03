70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей

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05.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.03.2022

Первой особо охраняемой природной территории в Челябинской области – национальному парку «Таганай» - исполнился 31 год.
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.03.2022

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 2,2 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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70-летняя жительница Озерска (Челябинская область) обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий со стороны малознакомого ей мужчины. Он обещал на ней жениться, но вместо этого лишил ее двух с половиной миллионов рублей.

Как рассказала пенсионерка, летом прошлого года в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником международной организации.

Она с мин общалась по скайпу, он говорил с сильным акцентом.

«В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако «жених» сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать», - рассказали в региональном полицейском главке.

В течение нескольких месяцев женщина переводила на указанные мужчиной счета. Он получил от нее порядка двух с половиной миллионов рублей.

«Кавалер» так и не приехал, а потом перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Автор: Инна Шемаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, уроженец Челябинской области Эльбрус Нигмату
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.03.2022

Самый сильный человек России поддержал российских паралимпийцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пресс-служба администрации Златоуста (Челябинская область) опровергли информацию, появившуюся в С
05.03.2022

В администрации Златоуста опровергли информацию о задержании замглавы
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05.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов по доброй ежегодной традиции п
05.03.2022

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в связи с остающий
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Коронавирус
05.03.2022

В Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для непривитых пенсионеров
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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05.03.2022 12:17

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