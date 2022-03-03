05.03.2022
Челябинец нанял частного детектива для поиска исполнителя для расправы над сожительницей
05.03.2022
Первой особо охраняемой природной территории в Челябинской области – национальному парку «Таганай» - исполнился 31 год.
05.03.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 2,2 тысячи жителей
05.03.2022
В России заблокировали Facebook
05.03.2022
Российские военные открыли гуманитарные коридоры
05.03.2022
Южноуральские спортсмены проведут автопробег в поддержку российской армии
70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022