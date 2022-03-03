70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей

70-летняя жительница Озерска (Челябинская область) обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий со стороны малознакомого ей мужчины. Он обещал на ней жениться, но вместо этого лишил ее двух с половиной миллионов рублей.

Как рассказала пенсионерка, летом прошлого года в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником международной организации.

Она с мин общалась по скайпу, он говорил с сильным акцентом.

«В ходе общения мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако «жених» сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать», - рассказали в региональном полицейском главке.

В течение нескольких месяцев женщина переводила на указанные мужчиной счета. Он получил от нее порядка двух с половиной миллионов рублей.

«Кавалер» так и не приехал, а потом перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.