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Администрация Златоуста выделила деньги на помощь семье многодетного отца, который погиб на производстве

Администрация Златоуста (Челябинская область) направила 100 тысяч рублей на помощь семье мужчины, погибшего на при взрыве кислородного баллона на производстве. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в администрации Златоуста.

Напомним, пятого марта в Златоусте цехе ООО «Уральская сталелитейная компания» произошел взрыв баллона. В результате ЧП погиб отец шестерых детей, сообщили в городской администрации.

По поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст к семье, потерявшей отца и кормильца, ездила министр социальных отношений Ирина Буторина.

По согласованию с губернатором Алексеем Текслером семья получит материальную помощь. Министр заверила, что также будут оформлены все положенные для семьи пособия.