Администрацию Челябинска обязали демонтировать незаконные стоянки

По иску прокурора Челябинска суд обязал администрацию демонтировать незаконно размещенные автостоянки.

Прокуратурой Челябинска в ходе проверки установлено, что комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, МКУ «Городская среда» длительное время не принимаются меры по демонтажу 14 незаконных автостоянок. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В этой связи прокурором в Советский районный суд Челябинска предъявлено исковое заявление о принятии соответствующих мер.

По результатам рассмотрения иска прокурора судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. Бездействие чиновников признано незаконным. На уполномоченные органы возложена обязанность по освобождению самовольно занятых земельных участков путем демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов – автостоянок.