Афера с земельными участками в Магнитогорске вылилась в уголовное дело

Следственным отделом Правобережного района Магнитогорска СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» при реализации земельных участков. Его сопровождение осуществляет региональное УФСБ России.

Об этом сегодня, 20 января, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«В ходе ревизии Магнитогорского городского округа были выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц без проведения торгов, повлекшие недопоступление доходов в местный бюджет», - говорится в сообщении

Общая сумма причиненного ущерба бюджету Магнитогорска составила более десяти миллионов рублей.

Сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ России по Челябинской области.