Аферист «развел» челябинца на миллион рублей

Очередной челябинец стал жертвой мошенника, который убедил его, что он сотрудник банка и ему необходимо оформить кредит почти на миллион рублей. Чтобы не было несанкционированного списания, мужчину аферист убедил перевести деньги на якобы безопасный счет.

В полицию Ленинского района обратился 25-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания денег с его банковского счета. Так же незнакомец рассказал подробную инструкцию, следуя которой, можно сберечь свои накопления. Доверившись ему, потерпевший оформил кредит, снял денежные средства в сумме 994 тысячи рублей и перевел их на якобы «безопасные» счета, указанные мошенником.

«Сотрудники полиции Челябинской области постоянно напоминают гражданам о случаях мошенничества, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Несмотря на это, южноуральцы продолжают поддаваться на уловки мошенников, верят позвонившим им незнакомцам, выполняют их указания, после чего лишаются сбережений», - рассказали в региональном полицейском главке.

Жительница Коркино также оказалась в подобной ситуации, она также пострадала от злоумышленников, забеспокоившись о том, что на нее пытаются оформить кредит. В результате длительного разговора по телефону лжесотрудники убедили женщину снять собственные сбережения в сумме 45 тысяч рублей, оформить кредит в размере 160 тысяч рублей и перечислись все средства на «безопасные» счета.

Возбуждены уголовные дела.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность. Помните, что не существует якобы сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. При поступлении звонков от якобы представителей банка или иных должностных лиц с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Кроме того, когда вы держите в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, им ничего не угрожает, не следует их переводить на якобы безопасные, резервные счета, обогащая таким образом мошенников.