Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры»

Жительницу Озерска (Челябинская область) злоумышленники от имени ее родственницы обманули в социальной сети. Неизвестные убедили женщину передать им данные банковской карты для оформления «денежной выплаты».

Жительница Озерска лишилась почти 21 тысячи рублей после общения с «сестрой» в соцсети. Виртуальная родственница рассказала о возможности оформления денежной выплаты для граждан, не достигших пенсионного возраста. Чтобы получить выплату, необходимо лишь передать данные банковской карты и пришедший пароль из СМС-сообщения.

«Потерпевшая, не подозревая, что общается с мошенниками, предоставила все запрошенные сведения, после чего с ее банковского счета был совершен перевод почти 21 тысячи рублей. Созвонившись с реальной родственницей, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Неизвестные воспользовались информацией с открытого аккаунта ее сестры и создали аналогичную страницу», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам в обязательном порядке перепроверять информацию, поступающую в социальных сетях, особенно если она содержит просьбы о пополнении счета или перевода денег. Необходимо позвонить друзьям, знакомым с целью уточнения информации либо в переписке задать вопросы, ответы на которые мошенник точно знать не будет.