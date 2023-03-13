Аферисты заказали пенсионеру из Аши такси до Уфы, чтобы он перевел им деньги

Мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана южноуральцев. На этот он раз они «расщедрились» на вызов 84-летнему жителю Аши (Челябинская область) такси до Уфы, чтобы он там перевел свои кровные на «безопасные» счета.

В полиции пожилой мужчина рассказал полицейским, что ему с неизвестного номера поступил звонок от незнакомца, представившегося якобы сотрудником Федеральной налоговой службы. Он сообщил о возможной угрозе хищения денег с банковского счета ашинца мошенниками. Для предотвращения каких-либо преступных посягательств на сбережения пенсионера незнакомец убедил потерпевшего последовать инструкциям.

«Следуя указаниям мошенников житель Аши сначала забрал приготовленный ими сотовый телефон с установленной сим-картой в одном из местных магазинов, сел в заказанное злоумышленниками такси до Уфы, чтобы там произвести денежные переводы на «безопасные счета». Прибыв к месту назначения потерпевший совершил четыре банковских операции, перечислив на неизвестные ему счета в общей сумме 1,6 миллиона рублей. Когда мужчина выполнил все указания, ему аферисты вызвали такси до дома», - рассказали в региональном полицейском главке.

Денежные средства так и не поступили на счет ашинца и спустя неделю он обратился в полицию. Как выяснили полицейские, на протяжении всего времени от посадки в такси до совершения финансовых операций мужчина находился на связи со злоумышленниками с подготовленного ими мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело.