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Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит челябинским полицейским свои плоды

Происшествия
Сегодня, 16:15

В рамках проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции Южного Урала изъято более 500 граммов наркотических средств.

Так, в Челябинске задержаны трое мужчин в возрасте от 27 до 35 лет, двое из которых ранее судимы. У них обнаружено более пяти граммов наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Златоусту также пресекли сбыт наркотического средства. Ранее неоднократно судимый местный житель, употребляющий наркотики, незаконно сбыл марихуану массой 0,18 грамма.»"Два пакета с частями наркосодержащей конопли массой свыше 170 и 250 граммов изъяли полицейские МО МВД России «Чебаркульский» у 41-летнего жителя с. Филимоново по месту проживания в частном доме. Как пояснил мужчина, марихуану собрал ранее для собственного потребления. У 40-летнего чебаркульца полицейские изъяли свыше 1,1 грамма синтетического наркотического средства, которое мужчина забрал возле дороги за городом из тайника-закладки», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Еманжелинскому району местная жительница сообщила о том, что в подъезде в одном из многоэтажных домов поселка Красногорский по улице Лермонтова странный запах. В ходе проверки информации в квартире местного жителя, сотрудниками обнаружено и изъято масло каннабиса массой 20 граммов и марихуана – 126 граммов. Молодой человек признался, что данное вещество изготовил и хранил для личного использования.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

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Теги
Изъятие наркотиков
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