Александр Егоров считает число ДТП на трамвайных путях в Челябинске катастрофическим

В Челябинске за девять месяцев этого года на трамвайных путях произошло тысяча 297 ДТП, которые привели к задержкам движения городского электротранспорта более чем на 15 минут в каждом случае.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров назвал эту цифру катастрофической.

По его словам, в южноуральской столице множество улиц, где сегодня происходят как внешние ДТП – с автомобилями, которые сталкиваются на путях между собой, так и с трамваями, когда машины не уступают общественному электротранспорту дорогу.

«Ситуацию нужно исправлять, повышать безопасность движения, сокращать число аварий на путях. Для этого и была разработана комплексная программа обособления трамвайных путей», - подчеркнул Егоров, добавив, что она будет реализовываться в Челябинске в течение нескольких лет.