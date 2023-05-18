Арестованы челябинцы, которые вымогали деньги у подростка

В Челябинске арестованы двое местных жителей, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у подростка. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в Северо-западном парке города, обвиняемые, применяя насилие, потребовали у несовершеннолетнего передать им 100 тысяч рублей, в том числе заставили совершить звонки близким родственникам с целью сбора денег.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2023 года.