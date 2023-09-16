Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек

Авария в Верхнеуральском районе (Челябинская область), произошедшая сегодня днем, 16 сентября, унесла жизни трех человек.

В 14 часов 40 минут на 95-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск водитель 1986 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу (выезд на том участке разрешен) и совершил касательное столкновение с ехавшей навстречу «Ладой Ларгус», за рулем которой находился мужчина 1955 года рождения. После этого ВАЗ столкнулся со встречной иномаркой «Пежо Партнер» под управлением водителя 1945 года рождения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Пежо» и его пассажир, женщина 1951 года рождения, умерли по пути в больницу.