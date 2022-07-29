Банк наказан за звонки тезке заемщика

За назойливые звонки полному челябинцу (тезке заемщика) московский банк наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей. Сам мужчина никогда не брал кредит в банке, но оказался заложником ситуации.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, челябинцу начали поступать звонки от представителей московского банка с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Никакого кредита мужчина не брал.

«В ходе проверки было установлено, что кредит в банке брал полный тезка южноуральца с совпадением даты рождения. Отличались эти люди, помимо основных идентификаторов, местом рождения: заемщик родился в Германии, а его двойник из Челябинска – в Казахстане. Как пояснял банк, информацию о челябинце, а точнее, его номер телефона, был получен в бюро кредитных историй. Нашему земляку пришлось неоднократно в телефонных разговорах с банком пояснять, что он никогда не слышал об этой кредитной организации и, разумеется, никогда не брал там кредит», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки надзорным органом УФССП России по Челябинской области в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении.

Суть нарушения - отсутствие сведений о двойнике из Челябинска в согласии заемщика на взаимодействие с третьими лицами. Нарушение формально, но оно свидетельствует о невнимательности банка при ознакомлении информации по поводу заемщика, полученной из бюро кредитных историй. Как следует из пояснений банка, бюро кредитных историй предоставило сведения сразу по двум гражданам - как заемщика, так и его двойника из Челябинска. Несмотря на разные сведения по данным паспортов и мест рождения граждан, взаимодействие по возврату просроченной задолженности банк начал производить по телефону челябинца, непричастного к договору кредитования.

Банку было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Штраф оплачен в срок для добровольного исполнения.