11.03.2023
В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
11.03.2023
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2023
Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
Бастрыкин держит на контроле ход расследования дела о смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
19.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
18.02.2023
Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023