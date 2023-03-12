Бастрыкин держит на контроле ход расследования дела о смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах гибели ребенка в Челябинской области.

Трагедия произошла в вечернее время 10 марта 2023 года. Глыба льда упала с крыши здания сельского ФОКа на десятилетнего мальчика. В результате ребенок получил серьезные травмы и скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

Как сообщили в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Если, учитывать информацию, которая сейчас появилась в социальных сетях, то южноуральцы сообщают, что группа парней, увидев снежную глыбу на крыше ФОКа, стали играть и кидать в нее снежки, и именно поэтому она могла упасть. Но даже если это так, то почему руководство спортивного комплекса не принимало никаких мер, чтобы ее убрать?

Напомним, что челябинский губернатор Алексей Текслер поручил разобраться с падением льда с крыш на детей.