Бастрыкин держит на контроле ход расследования дела о смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа

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Председателю СК России Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах гибели ребенка в Челябинской области.

Трагедия произошла в вечернее время 10 марта 2023 года. Глыба льда упала с крыши здания сельского ФОКа на десятилетнего мальчика. В результате ребенок получил серьезные травмы и скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

Как сообщили в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Если, учитывать информацию, которая сейчас появилась в социальных сетях, то южноуральцы сообщают, что группа парней, увидев снежную глыбу на крыше ФОКа, стали играть и кидать в нее снежки, и именно поэтому она могла упасть. Но даже если это так, то почему руководство спортивного комплекса не принимало никаких мер, чтобы ее убрать? 

Напомним, что челябинский губернатор Алексей Текслер поручил разобраться с падением льда с крыш на детей.

Автор: Инна Шемаева
Александр Бастрыкин
СУ СК России по Челябинской области
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Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо

07.03.2023 14:54

Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора

07.03.2023 14:02

В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки

07.03.2023 13:57

В Челябинске по нацпроекту отремонтируют четыре путепровода

07.03.2023 13:39

В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»

07.03.2023 13:30

Все для победы! Народный фронт доставил собранную южноуральцами помощь на передовую

07.03.2023 12:44

Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ

07.03.2023 12:33

В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами

07.03.2023 12:17

Силовики пришли к челябинским спасателям на воде

07.03.2023 12:04

В челябинской Публичке распустятся цветы

07.03.2023 11:55

Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта