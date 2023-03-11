Текслер - главам: Второй раз предупреждать не стану - полетят головы

В Челябинской области в течение одних суток произошло два случая падения наледи с крыш зданий на несовершеннолетних. Губернатор Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов провести служебные проверки по данным фактам, а также поручил мэрам и коммунальным службам обследовать все кровли.

«Сразу два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей - в Нагайбакском районе и Магнитогорске», - написал глава региона на своей социальной странице в соцсетях.

В пятницу, 10 марта, вечером в селе Фершампенуаз Нагайбакского района с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упал кусок льда на 12-летнего мальчика. Ребенка спасти не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Магнитогорске глыба льда обрушилась на десятилетнего школьника, который возвращался домой. «ЖРУ №44 совсем не работает, снег с крыши упал на ребенка», - написала в соцсетях Ольга Л. О происшествии со своим ребенком. «Магнитогорский рабочий» уточняет, что ЧП произошло на Левом берегу у дома №34 по улице Фрунзе. Врачи, осмотревшего ребенка, констатировали у него сотрясение мозга. Его мама обратилась в следственный комитет.

В конце февраля в Магнитогорске с козырька балкона на четвертом этаже дома упал снег с наледью на женщину и полуторогодовалого ребенка. По данному факту следственными органами также возбуждено уголовное дело.Прокуратура Ленинского района Магнитогорска проверяет исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, где произошло ЧП.

Алексей Текслер поручил провести служебные проверки по всем случаям и заверил, что все виновные обязательно понесут наказание.

Кроме того, губернатор дал поручение главам и ответственным коммунальным службам - немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. «Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану — полетят головы», - предупредил губернатор глав и коммунальщиков.

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех недоработках и пообещал реагировать на все обращения.