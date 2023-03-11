11.03.2023
В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
11.03.2023
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2023
Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
Текслер - главам: Второй раз предупреждать не стану - полетят головы
Губернатор Челябинской области поручил мэрам проверить все крыши на наличие наледи
10.03.2023
В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров
08.03.2023
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 марта.
23.02.2023
В Челябинске почтили память павших героев Отечества
22.02.2023
В Челябинске в семью погибшего в СВО вернули детей, изъятых органами опеки
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023