Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей

Троим детям понадобилась медицинская помощь после посещения семей водно-развлекательного комплекса в Челябинске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки по факту оказания небезопасных услуг несовершеннолетним.

После посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска у трех детей появились покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Родители обратились в лечебное учреждение. В настоящее время под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик, остальным детям предписано лечение в домашних условиях.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе проверки, сообщает Информационный центр СКР.