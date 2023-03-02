02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
02.03.2023
Врачи Клиники ЮУГМУ спасли пенсионерку из Златоуста с редкой опухолью
02.03.2023
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
02.03.2023
Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
19.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
18.02.2023
Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
25.01.2023
Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023