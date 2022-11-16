Бастрыкин просит разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении коркинского экс-судьи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова.

Как сообщается на сайте ВККС, уголовное дело может быть возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Рассмотрение представления назначено на 23 ноября. Напомним, привлечь к уголовной ответственности судью можно только с разрешения ВККС.

Это уже не первое уголовное дело, в котором фигурирует Югов.

В ноябре 2019 года бывший судья Коркинского городского суда Сергей Югов был объявлен в розыск: Судья в отставке подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 135 и 151 УК РФ.

Информация о розыске бывшего судьи была размещена на сайте регионального следственного управления СКР. Органы следствия подозревали экс-судью в том, что в период с 2009-го по 2015-й год он совершал развратные действия в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Сергей Югов при помощи своего адвоката Валерия Фенькова пытался доказать, что является невиновным, что стал жертвой оговора своего брата Александра Ашихмина и его жены (девочки, проходящие по делу как жертвы педофилии, племянницы бывшего судьи - прим.), жаловался на решение ККС Челябинской области в Высшую квалификационную коллегию судей, но безрезультатно.

Напомним, квалификационная коллегия судей региона четвертого апреля этого года дала согласие на возбуждение в отношении Сергея Югова уголовного дела по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей 135 УК РФ («Развратные действия»); частью 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), частью 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ»).