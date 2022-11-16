16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
15.11.2022
Челябинский депутат и общественник доставил мобилизованным уральцам перевязочные пакеты
15.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)
15.11.2022
Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»
Бастрыкин просит разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении коркинского экс-судьи
Это уже не первое уголовное дело, в котором фигурирует Югов
24.10.2022
СК рассматривает две основные версия крушения Су-30 в Иркутске
08.10.2022
Три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
26.08.2022
Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022