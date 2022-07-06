Бастрыкин: В Челябинской области незаконно прекращаются уголовные дела

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание. Основная тема - результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет.

В ведомстве отметили, что отмечены положительные тенденции, когда кропотливыми усилиями следователей и криминалистов удается изобличить виновных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие деяния много лет назад, направить дело в суд для вынесения справедливого приговора, возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. «Глухарей» становится меньше. Но не во всех регионах работа организована на должном уровне.

«Незаконно прекращаются уголовные дела прошлых лет в республике Марий Эл, Московской, Брянской и Челябинской областях. Нужно организовать комплексные проверки, набирать банки данных и активизировать работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Эта деятельность требует постоянного внимания руководителей региональных следственных управлений, а также участия опытных криминалистов», - отметил Александр Бастрыкин.

На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям.

Всего же в текущем году в суд передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, в их числе – 530 дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы, что вдвое превышает результаты работы в аналогичном периоде 2021 года.