Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

Прокуратура Миасса (Челябинская область) взыскала полмиллиона рублей с бизнесмена из Златоуста в счет возмещения морального вреда шестилетнему воспитаннику детского сада за полученную травму. Предприниматель поставил в дошкольное учреждение некачественные качели.

Установлено, что в ноябре 2019 года шестилетний воспитанник детского сада качался на качели, находясь на прогулочном участке. Крепление качели оборвалось, ребенок упал и получил удар креплением качели по ноге. У мальчика медики зафиксировали закрытый перелом большеберцовой кости левой голени, расценивающийся как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью. Впоследствии ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько хирургических операций.

Поставка и монтаж игрового комплекса произведены поставщиком – индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Златоусте.

«Согласно заключению судебного эксперта, обрыв крепления качели произошел по причине наличия недостатка в изделии конструктивного характера, а именно недостаточной прочности соединения посредством шурупов-саморезов металлической скобы подвеса сидения качелей и поперечного деревянного бруса», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.