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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022

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Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Чел
12.05.2022

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13.05.2022

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду
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13.05.2022

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

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13.05.2022

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
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Фото: прокуратура Челябинской области

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

Прокуратура Миасса (Челябинская область) взыскала полмиллиона рублей с бизнесмена из Златоуста в счет возмещения морального вреда шестилетнему воспитаннику детского сада за полученную травму. Предприниматель поставил в дошкольное учреждение некачественные качели.

Установлено, что в ноябре 2019 года шестилетний воспитанник детского сада качался на качели, находясь на прогулочном участке. Крепление качели оборвалось, ребенок упал и получил удар креплением качели по ноге. У мальчика медики зафиксировали закрытый перелом большеберцовой кости левой голени, расценивающийся как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью. Впоследствии ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько хирургических операций.

Поставка и монтаж игрового комплекса произведены поставщиком – индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Златоусте.

«Согласно заключению судебного эксперта, обрыв крепления качели произошел по причине наличия недостатка в изделии конструктивного характера, а именно недостаточной прочности соединения посредством шурупов-саморезов металлической скобы подвеса сидения качелей и поперечного деревянного бруса», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с индивидуального предпринимателя взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.05.2022 12:11

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13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

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В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк

10.05.2022 19:36

На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли

10.05.2022 19:07

На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль

10.05.2022 18:50

В среду в Челябинской области местами кратковременные дожди

10.05.2022 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 11 мая

10.05.2022 12:19

Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер