Бизнесмены из Челябинска наказаны за продажу снюсов

Прокуратурой Советского района Челябинска проведена проверка исполнения требований федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Индивидуальные предприниматели оштрафованы за продажу снюсов.

В ходе прокурорской проверки было выявлено четыре факта реализации сосательного табака снюса на территории Советского района. Запрещенная продукция под наименованиями «Odens» и «Siberia» выявлена в трех магазинах.

Как сообщили в прокуратуре региона, согласно пункта 8 статьи 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается оптовая и розничная торговля насваем и снюсом.

По итогам проверки в отношении трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых они привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 22 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Курчатовского района выявила, что 12-летняя ученица лицея №35 распространяла в стенах учебного заведения табачные смеси. В отношении ее мамы возбуждено административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в России потребовали на законодательном уровне приостановить реализацию никотиносодержащей продукции, которая в последнее время стала популярна среди подростков. Снюсы продаются в виде табачных «конфет», которые активно потребляют школьники.

С соответствующей просьбой к правительству РФ обратится Совет Федерации по инициативе главы социального комитета СФ Валерия Рязанского. Ранее продажа снюсов была запрещена, но рынок предлагает новые аналогичные продукты. Парламентарий просит приостановить продажу изделий с содержанием никотина до внесения поправок в закон о запрете снюсов, который уже рассматривает Госдума, или же предложить как поправки в закон о приравнивании вейпов к табачным изделиям.

Инна Шемаева