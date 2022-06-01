Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

Златоустовским городским судом (Челябинская область) 16 работников локомотивного депо «Златоуст» признаны виновными в хищении дизельного топлива.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по противодействию организованной преступности в сфере железнодорожного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, виновные, действуя в составе организованной преступной группы, осуществили хищение горюче-смазочных материалов из топливных систем тепловозов ОАО «РЖД» на сумму восемь миллионов рублей. Похитители на главном ходу Южно-Уральской железной дороги, создавая предпосылки к аварийным ситуациям, подгоняли специализированную технику к тепловозам и за короткий промежуток времени сливали от полутора до трех тонн топлива.

Все они приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на срок от десяти месяцев до трех лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.