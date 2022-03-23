Бомж осужден за изнасилования десятилетней давности

В Красноармейском районе (Челябинская область) вынесен приговор по делу о преступлениях против половой неприкосновенности женщин, совершенных десять лет назад. На скамье подсудимых оказался 55-летний бомж, который ближайшие 15 лет проведет в колонии.

В суде установлено, что подсудимый (мужчина без определенного места жительства) в период с июня по август 2012 года совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности незнакомых женщин, нападая на них в безлюдных местах.

«В июне 2012 года подсудимый в ночное время вблизи поселка Мирный Красноармейского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, совершил изнасилование потерпевшей, а также иные действия сексуального характера. В августе 2012 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке в районе поселка Солнечный Сосновского района, с применением угроз совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера в отношении двух девушек. После чего потребовал от потерпевших передать ценные вещи», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, в августе 2012 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке местности, расположенном между поселком Вахрушево и поселком Мирный, подсудимый совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и угроз в отношении потерпевшей и похитил у нее ценные вещи стоимостью 57 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.