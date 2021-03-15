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Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей

Полицейские Челябинска снова решили пересчитать бродяг. В городе стартовало оперативное мероприятие «Бомж». Стражи порядка ищут лиц без определенного мета жительства, помещают их в реабилитационные центры, помогают пройти социальную адаптацию или восстановить утерянные документы.

Основные цели операции «Бомж» - предупреждение фактов бродяжничества, оказания содействия по обеспечению бродяг социальной защитой и раскрытие ранее совершенных преступлений.

Сотрудники полиции не только доставляют лиц без определенного места жительства в отделы полиции, дактилоскопируют, заносят в специальную базу данных, но и оказывают помощь в получении документов, удостоверяющих личность. Паспорта выдают после их утери, порчи и по достижении 45-летнего возраста. Теперь, имея на руках документ, кто-то из бродяг сможет оформить пенсию, трудоустроиться и изменить свой образ жизни.

Последний раз подобная операция проводилась в Челябинске в декабре прошлого года. За один день операции «Бомж» в отделы полиции стражи порядка доставили 100 человек, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Некоторые из них на добровольной основе помещены в «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства».

«Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции осуществляется работа по предупреждению фактов попрошайничества. Нарушители доставляются в отделы полиции, где в отношении них составляются административные протоколы, после чего материалы направляются в суд для рассмотрения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Напомним, с 2020 года вступили в силу поправки в законы Челябинской области «О соблюдении общественного порядка» и «Об административных правонарушениях», которые устанавливают ответственность за попрошайничество.

Согласно изменениям, за приставание в общественных местах к гражданам с целью попрошайничества, выразившееся в преграждении пути следования, хватании за руки, одежду или другие личные вещи, навязчивой демонстрации надписей или предметов, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.