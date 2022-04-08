Будьте бдительны: в Челябинске в период спецоперации на Украине оживился деструктивный культ

В период проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине стало заметно оживление некоторых российских деструктивных культов, которые стремятся «отметиться» в общественном пространстве в качестве «патриотических» и государственно ориентированных. Об этом заявляет миссионерский отдел Челябинской епархии.

Это делается, прежде всего, в целях придания себе благообразного имиджа – и в глазах общественности, и особенно перед властями, поскольку предыдущая деятельность таких деструктивных организаций вызывала много вопросов, а теперь – с учетом всех обстоятельств – они одним властным решением могут быть признаны нежелательными, отмечают в миссионерском отделе.

«В Челябинске о своем намерении собрать благотворительную помощь для жителей Донбасса объявила так называемая «Академия развития человека им. В.Ю. Светлова» – опасный деструктивный психокульт, имеющий оккультную подоплеку, занимающийся, как заявлено, «личностным ростом», на деле же ломающий психику попавших в культовую зависимость людей буквально об колено (путем, например, временного захоронения живых своих последователей, что представляет собой весьма жёсткую и опасную для здоровья психотехнологию). Имея за собой долгие годы тянущийся шлейф «скандалов, интриг и расследований», среди которых, например, организация настоящих наркотуров в Перу, где путешественники могли совершенно легально «изменить сознание» путем употребления местного галлюциногенного напитка аяуваска, психокульт, именуемый «Академией развития человека», вместе со своим амбициозным создателем и лидером – Владимиром Юрьевичем Светловым (он же Альберт, он же – Кожин или Кожанов) – остро нуждается в поддержке своей шаткой репутации», - подчеркивают в миссионерском отделе Челябинской епархии, отмечая, что, предположительно, на это и рассчитана кампания по сбору гуманитарной помощи: деструктивным культам свойственно в своих интересах использовать добрые побуждения людей.

Не следует забывать и о том, предупреждают в миссионерском отделе, что весьма нередко гуманитарные инициативы деструктивных культов используются ими для прямой вербовки будущих адептов на своих площадках или для «отсматривания» подходящего к использованию «человеческого материала» с последующим отсевом непригодных.

Кроме этого, по информации, которой располагает миссионерский отдел, «Академия развития человека» может в ближайшее время инициировать проведение некоего «молебна о мире» в формате флешмоба, в который, по возможности, постарается вовлечь представителей православного и мусульманского духовенства.

Поскольку имеет место наличие филиалов «Академии развития человека» в других российских городах (в том числе в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Казани), а также в Минске, нельзя исключить проведение акций и там.

В связи с вышесказанным миссионерский отдел Челябинской епархии считает необходимым напомнить южноуральцам о недопустимости и высокой духовной опасности их участия в действе, организованном деструктивной сектой.