Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры

В Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры. Главная цель злоумышленников - получить несанкционированный доступ к банковской информации южноуральцев.

«Неизвестные лица звонят по телефону гражданам и, представляясь должностными лицами прокуратуры либо сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом совершаемого в отношении человека преступления требуют предоставить данные банковских счетов и карт. Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников, главная цель которых - получить несанкционированный доступ к вашей банковской информации», - подчеркнула старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Она отметила также, что ни прокурорские работники, ни сотрудники иных правоохранительных органов в ходе разговора никогда не будут пытаться получить данные банковских счетов и карт граждан, убеждать их перевести денежные средства с банковских карт на «безопасные» счета или взять кредит.

«Запомните, даже сотрудники банка и правоохранительные органы не могут выяснять номер вашей карты. Если у вас начинают различными путями узнавать номер карты, положите трубку – вы разговариваете с мошенниками. При поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть. Прокуратура Челябинской области призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать неизвестным личные данные», - сказала Наталья Мамаева.

При поступлении подобного рода звонков и сообщений, подчеркнула старший помощник прокурора, не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть.

Напомним, в Челябинской области телефонные мошенники сегодня далеко не всегда представляются сотрудниками банка. Теперь они нередко называют себя участковыми и следователями, высылают липовые повестки, подкрепляя ложную информацию фотографиями фальшивых удостоверений.

Тем самым лжеследователи стараются вовлечь жертву в «расследование преступлений».

Аферисты в общении с жертвами подчас используют фразы «в отношении вас осуществляются противоправные действия» или «на вас оформляется мошеннический кредит, в ваших интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет».

Полицейские, как и органы прокуратуры, напоминают, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону данные своих банковских счетов и карт, ПИН-коды, СМС-коды - такую информацию запрашивают только мошенники. Также не следует оформлять кредиты или осуществлять переводы денежных средств на сторонние счета по указанию незнакомцев.