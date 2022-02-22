22.02.2022
Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров
22.02.2022
Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора
22.02.2022
Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры
22.02.2022
Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию
22.02.2022
Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки на горячую линию
22.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 февраля
Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры
24.01.2022
Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей
19.08.2021
«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей
13.08.2021
Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022