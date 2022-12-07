Бутлегеры задержаны в Челябинске

Трое бутлегеров задержаны в Челябинске при перевозке двух тысяч бутылок контрафактной водки на сумму более 100 тысяч рублей.

По версии полиции, немаркированную алкогольную продукцию сообщники планировали сбыть.

«В ходе дальнейшей работы был установлен цех по розливу спиртосодержащей жидкости, расположенный в Калининском районе Челябинска. При осмотре складского помещения оперативниками изъято 556 пятилитровых бутылей со спиртом, свыше 800 литров водки, 52 бутылки с коньячной продукцией известных марок, а также пустая стеклянная тара и пластиковые пробки», - рассказали в региональном полицейском главке.

Кроме того, там было обнаружено устройство для розлива горячительного, пластиковые емкости на 500, 200 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Весь изъятый алкоголь направлен на исследование.

Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, еще один находится под подпиской о невыезде.