07.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
07.12.2022
Бутлегеры задержаны в Челябинске
06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
Бутлегеры задержаны в Челябинске
Подпольный цех находился в Калининском районе
26.12.2017
В Кыштыме полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
02.08.2017
В Челябинске на улице имени женского праздника изъяли 352 литра алкогольного контрафакта
13.12.2016
В магазине Челябинска изъята крупная партия немаркированного элитного алкоголя
26.07.2016
В Челябинской области силовики изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022