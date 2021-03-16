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Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля задержали за езду без прав

В Чебаркуле (Челябинская область) задержан экс-начальник городского ГИБДД Григорий Керусенко за езду без прав. Ранее он был уволен из органов внутренних дел за пьяное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, сотрудниками ДПС была остановлена машина местного жителя, который не смог предъявить водительское удостоверение. В отношении него составлен административный протокол по части второй статьи 12.7 КоАП Российской Федерации – «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, за рулем был бывший начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко. В апреле 2019 года он устроил пьяное ДТП, был уволен со службы и лишен водительских прав.