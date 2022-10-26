Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста

Прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство о продлении заключения бывшему замдиректора МКУ «Городская среда» Александру Грезеву, обвиняемому в получении двух взяток в особо крупном размере.

Экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей. Он обвиняется в том, что, действуя в составе группы лиц с иными должностными лицами МКУ, через посредника получил взятку не менее двух миллионов рублей за способствование незаконному размещению индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и умышленном непринятии мер по демонтажу этих объектов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 27 декабря 2022 года.

Ранее прокуратура Челябинской области поддержала в суде ходатайство следователя о продлении ареста соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву. Под стражей 56-летний обвиняемый в девяти эпизодах получения взяток пробудет до 27 декабря.