26.10.2022
Объявлен сбор собачьей шерсти
26.10.2022
Заключенные челябинской колонии выполнили капремонт стадиона
26.10.2022
ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику
26.10.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения в виде ареста
По данным следствия обвиняемый за мзду помогал предпринимателям организовывать нестационарную торговлю
21.10.2022
Воспитательницу осудили за тяжкий вред малышу
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
15.09.2022
В Кыштыме новый прокурор
03.03.2022
Главу Бакала предупредили об уголовной ответственности за холод в домах горожан
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022