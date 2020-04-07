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Бывший экономист челябинского завода обвиняется в хищении миллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 18:25

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего экономиста Челябинского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «Желдорреммаш». 
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе. Ущерб от его действий составил порядка одного миллиона рублей.

Как выяснило следствие, бывший экономист вступил в сговор с учредителем коммерческой организации, осуществляющей поставку на завод радиоэлектронных компонентов. 

Обвиняемый пообещал бизнесмену содействие и обеспечение победы при проведении аукциона по выбору поставщика и последующее заключение договора с данной организацией. 

При этом предприниматель обязался передавать с каждой оплаты счет-фактур завода денежные средства в размере 12,5 процента от общей стоимости каждой поставки.

"Часть товаров бывший экономист приобретал у различных поставщиков самостоятельно, после чего с сопроводительными документами от лица коммерческой организации поставлял на завод, при этом завышая стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей. В результате преступных действий обвиняемого Челябинскому электровозоремонтному заводу причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей", - сообщили в Уральском следственном управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

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