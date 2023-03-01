Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО

Бывший глава Ашинского муниципального района (Челябинская область) Виктор Чистяков, обвиняемый во взяточничестве, на время судебного процесса останется в следственном изоляторе, а не под домашним арестом, как того хотела стороны защиты.

Ранее избранную в отношении Чистякова городским судом Аши меру пресечения в виде ареста сегодня, первого марта, оставил без изменения Челябинский областной суд.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, Ашинский городской суд продлил экс-главе района срок заключения под стражу до восьмого августа этого года. Облсуд данное решение поддержал.

Напомним, органы предварительного следствия обвиняют Виктора Чистякова в получении взятки от предпринимателя в размере 800 тысяч рублей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установили, что в 2018 году чиновник способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований.

В настоящее время уголовное дело в отношении Чистякова рассматривает городской суд Аши.

Напомним, сегодня, первого марта, Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, оставив ранее избранную экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей без изменения – домашнего ареста для своего подопечного сторона защиты здесь так же не добилась.