01.03.2023
Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО
01.03.2023
Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой
01.03.2023
В Саткинском районе электропоезд насмерть сбил мужчину
01.03.2023
Вступили в силу обновленные правила дорожного движения
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы
Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО
01.03.2023
Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой
28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023