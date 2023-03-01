Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой

Челябинский областной суд не выпустил бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова из СИЗО, оставив ранее избранную экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей без изменения – домашнего ареста для своего подопечного сторона защиты не добилась.

Как напомнили в прокуратуре региона, Правобережный суд Магнитки продлил арест Гаврилову до 13 марта текущего года (ранее бывший замглавы уже неоднократно пытался смягчить свою меру пресечения, но также безуспешно).

Органы предварительного следствия обвиняют Дмитрия Гаврилова в получении взятки в размере не менее 1,5 миллиона рублей за оказание содействия по заключению муниципальных контрактов.

«Суд первой инстанции учел тяжесть преступления, возможность скрыться от органов предварительного следствия, оказать влияние на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие у Гаврилова намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, коррупционное преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела, втором фигурантом которого является директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денис Кравченко. Оба обвиняемые в получении взятки были отправлены в СИЗО 14 сентября прошлого года.