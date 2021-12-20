Бывший сотрудник колонии Челябинска сел за взятки

Бывший сотрудник колонии Челябинска осужден к длительному сроку наказания за получение взяток и превышение должностных полномочий. За деньги он передавал заключенному мобильные телефоны и сим-карты.



В суде установлено, что 22-летний сотрудник исправительной колонии Челябинска в мае 2021 года неоднократно получал взятки от осужденного за пронос на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов и сим-карт, всего получил взяток на сумму около 85 тысяч рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, подсудимый пытался пронести на территорию колонии наркотическое средство марихуану для осужденного, однако его действия были пресечены сотрудниками учреждения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Также подсудимый лишен специального звания – «прапорщик внутренней службы».