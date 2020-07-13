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Бывший взяточник из больницы Челябинска не смог выйти на свободу

Происшествия
Сегодня, 15:09

Суд отказался выпускать на свободу бывшего начальника хозяйственной службы областной клинической больницы № 3 Алексея Неверова. Он обвиняется в получении взятки и до девятого августа пробудет в СИЗО.

Сегодня, 13 июля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого Алексея Неверова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 19 июня 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Неверова до 9 августа 2020 года.

«Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Неверова более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, в уголовном деле Неверова фигурирует сумма в четыре миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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