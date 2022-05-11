Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

В Челябинске растет количество кибер-преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Жителей областного центра призывают быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности при использовании ресурсов сети Интернет и мобильной связи.

Одно из новых мошенничеств, которым подверглись жители Челябинска – это телефонные «номера-грабители». С подобным столкнулись уже многие горожане.

«Мне поступил звонок с неизвестного номера. Я взяла трубку. После этого у меня со счета сотового телефона были списаны все деньги», - рассказала жительница Челябинска Наталья Вседлова.

«Мне позвонили с незнакомого номера. Они был московский. Я взяла трубку. Незнакомый человек попросил оставаться на связи и потом звонок был «сброшен». Уже потом мне знакомая рассказала, что просто у меня на счету не было денег и мошенникам не удалось ничего списать», - говорит Ольга Панфирьева.

Телефонные «номера-грабители». Как организован этот тип мошенничества? Вам приходит SMS-сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер. Также могут приходить сообщения об изменении тарифа и просьбой ответить на SMS. Могут поступать звонки с неизвестного номера.

Что происходит на самом деле? Вы поднимаете трубку на звонок с неизвестного номера, вас долго держат на линии, за это время автоматически с вашего сотового счета списываются все деньги. Дело в том, что существует масса сервисов с платными звонками, например, для развлечений. Плата берется за сам звонок. Кроме того, мошенники сами регистрируют подобные сервисы распространяют ваш номер другим аферистам без какого-либо предупреждения.

Откуда у мошенников ваши номера? Остается только догадываться. Вот один из последних примеров «слива» персональных данных. В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции областного центра, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и злоупотреблении должностными полномочиями. Он отстранен от службы и будет уволен.

Сотрудник полиции передал за денежные средства заинтересованному лицу персональные данные граждан из базы МВД.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Добавим, только в 2021 году в Челябинской области было зарегистрировано 65 299 преступлений, из них каждое шестое было совершено с помощью информационно-коммуникационных технологий. Южноуральцы отдали кибер-мошенникам более миллиарда рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется соблюдать необходимые меры безопасности. Если вам звонят от имени члена семьи или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем, незамедлительно звоните своим родственникам, чтобы проверить информацию и узнать, все ли у них в порядке. Мошенники используют психологическое давление, однако не следует поддаваться панике. Не сообщайте никому свои персональные данные. Особенно не передавайте информацию, расположенную на обратной стороне Вашей банковской карты. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка, SMS или ММS, «от сотрудников банка», и, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные. Прежде, чем совершать требуемые действия, перезвоните в свой банк по номеру, указанному на обратной стороне пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не требуют назвать ПИН-код или CVV/CVC номер на обороте карты.

При смене телефонного номера не забывать отключать привязанные к нему банковские системы, так как спустя некоторое время этот номер может быть выдан другому клиенту, который, сам того не желая, получит возможность управлять вашими денежными средствами.

Покупая товары в сети Интернет, необходимо обратить внимание на данные продавца. Если продавец указал минимум информации о себе и оставил только адрес электронной почты, возможно, что это мошенник. Стоит найти отзывы о продавце и качестве его услуг, желательно с фотографиями. Лучше выбирать продавца, с которым можно встретиться лично и проверить товар. Слишком низкая цена товара должна вас насторожить.

Лучше пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок в Интернете, пополнять ее лучше разово — только при совершении оплаты.

Сотрудники полиции призывают челябинцев к бдительности и просят предупредить своих пожилых родственников. Обо всех фактах мошеннических действий нужно незамедлительно сообщать в полицию. Прием заявлений от граждан осуществляется круглосуточно.