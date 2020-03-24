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Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе

Происшествия
Сегодня, 18:28
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске вынесен приговор двум местным жителям, которые  избили судебных приставов. Парни в момент совершенгия преступленич находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд оставил их на свободе.

Курчатовский районный суд  Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса РФ - "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

"В суде установлено, что в декабре 2018 года в ходе совершения потерпевшим исполнительных действий осужденные применили насилие к судебному приставу, нанеся удары руками и ногами. Своими действиями причинили потерпевшему черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, квалифицированную как легкий вред здоровью", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщил собственный источник агентства, мужчины, которые побили приставов, к долгам не имени никакого отношения. Просто случайно оказались в подъзде. Во что слабо верится.

"В ходе совершения исполнительных действий два молодых человека напали на нашего сотрудника, чем причинили ему телесные повреждения", - сообщила  ведущий специалист  - эксперт пресс-службы УФР судебных приставов Челябинской области Ирина Кузнецова.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 4 и 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и 5 лет соответственно.

Добавим, в отношении судебных приставов Челябинской области в 2028 году было совершено пять нападений. Возбуждены уголовные дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ - "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"  и несколько уголовных дел по статье 296 - "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

В 2019 году - по статье 318 на пятерых человек заведены уголовные дела. Еще на двух по статье 319 уголовного кодекса РФ - "Оскорбление представителя власти".

В 2020 году уже расследуется семь подобных уголовных дел.

Автор: 
Инна Шемаева
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