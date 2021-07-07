Челябинцев напугал столб дыма в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска случился пожар в деревянном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Горожане сделали снимки дыма, который установился над домами.

Аварийный дом вспыхнул вечером шестого июля на улице Дзержинского. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.

По словам очевидцев, хозяйки на момент возгорания в жилище не было. Кроме того, в доме из-за ветхости были отключены газ, вода и электричество.

Пострадавших на пожаре нет.